YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sur'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Sur'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı Özekli köyünde yol ve kilitli taş onarım çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 4 ay önce İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Sur İlçe Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler, kış şartları olmasına rağmen Özekli köyünde yol ve kilitli taş çalışması başlattı.

Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kışın daha rahat geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Özekli köyünde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşların güzel bir kış geçirmeleri için hem kilitli parke taşı döşüyoruz hem de yol çalışması yapıyoruz. Sadece Özekli köyünde değil, ilçeye bağlı diğer tüm köy ve mahallelerde çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın her zaman daha refah bir yaşam sürmesi" dedi.

Vatandaşlar, kış şartları olmasına rağmen yol yapım ve kilitli parke çalışmalarına devam eden Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan ve çalışanlara teşekkür etti.

(YRT-MP-Y)



25.01.2017 16:09:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER