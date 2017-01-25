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Zabıtanın kestiği cezalar çiftçiyi isyan ettirdi



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kestiği cezalara isyan etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemizde çiftçilerinin topladığı ürünlerin hallere giderken künye kontrolünü yapıyor. Bu uygulamayı destekliyoruz. Kayıt dışı üretimin önüne geçiliyor. Fakat uygulamada yapılan usulsüzlükler çiftçimizi isyan ettirmiş durumda. Son günlerde çiftçiler tarladan mahsullerini toplayıp kantara götürürken durdurulup ceza kesiliyor" dedi.

Sadi Aktaş, "Son olarak ilçemizde lahana toplayıp kantara giden çitçimize ceza kesildi. Lahanayı 270 kuruşa satan çiftçiye, kilo başına 90 kuruş fiyat esas alınarak, bunun yüzde 25'i üzerinden ceza kesiliyor. Bu ceza da günlük Türkiye'deki hallerde satılan lahana fiyatı üzerinden işleme konuluyor. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Çiftçi kesilen cezalar yüzünden zor durumda kalıyor. Yoksa bizler normal şartlar altında yapılan uygulamalarını destekliyoruz" diye konuştu.

Ceza kesilen lahana üreticisi Fatih Adalı, "Biz lahanamızı 270 kuruştan satıyoruz. 15 ton lahanam vardı. Zabıta ekipleri kantara giderken bana 3 bin 400 lira ceza kesti. Benim 15 ton lahanam 3 bin 900 lira yapıyor. Bu cezalar ile emeklerimiz boşa gitti. Zaten para kazanmazken ceza ile tamamen bittik. Cumhurbaşkanımız, 'Aracılar kalksın, benim çiftçim para kazansın' diyor. Allah ondan razı olsun, fakat bu cezalar çiftçiyi perişan ediyor" diye dert yandı.

(FA-MŞ)



25.01.2017 17:26:33 TSI

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