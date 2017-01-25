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Başkan Albayrak'ın dernek ziyaretleri



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gün içerisindeki programı çerçevesinde Tekirdağ'da bulunan derneklere çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Albayrak Çerkezköy Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Beytullah Coşkun'u ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Albayrak'a Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Coşkun, dernek çalışmaları konusunda Başkan Albayrak'ı bilgilendirdi. Dernek Başkanı Coşkun, Başkan Albayrak'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Albayrak Çerkezköy Samsunlular Derneği Başkanı Enver Bayram'ı da ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Albayrak'a Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'da eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Bayram, dernek çalışmaları konusunda Başkan Albayrak'ı bilgilendirdi. Dernek Başkanı Bayram,Başkan Albayrak'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Murat Soytürk'ü de bir ziyaret gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Albayrak'a Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'da eşlik etti. Başkan Albayrak Dernek Başkanı Soytürk'ten çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren Albayrak, Kapaklı ilçesinde planlanan ve devam eden projeler ile ilgilide bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Dernek Başkanı Soytürk, Başkan Albayrak'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

(YG-MEF-Y)



25.01.2017 18:47:55 TSI

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