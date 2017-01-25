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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personel izinli sayılacak



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelin devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Tunceli Merkez ve tüm ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, 26.01.2017 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

(ET-Y)



25.01.2017 19:47:49 TSI

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