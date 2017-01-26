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Kozlu Gençlik Merkezi, doğaya ve suya sahip çıktı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Gençlik Merkezi, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri ile birlikte Esenköy mevkiinde bulunan ve halkın uğrak yeri olan Meydan Çeşmesi etrafında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmadan sonra çeşme etrafına doğa ve su temizliğine dikkat çekmeye yönelik afişler astılar.

Temel ihtiyacın dışında maddi ve manevi temizlik sembolü olan su ve çeşmelere gönüllü gençler sahip çıktı. Kozlu Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş çeşme geleneğimizi hatırlatmayı ve toplumda su ve doğa temizliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çalışmaya gençlik liderleri eşliğinde destek veren gönüllü gençlere teşekkür etti. Başdağ, "Medeniyetimizde suyun bir çeşmeden daimi akışı ile hayır işlemi sürekli olacağı düşüncesi vesilesiyle geçmişte her bir köşede bir çeşme yaptırılmıştır" dedi. Başdağ, bu geleneğe sahip çıkmak adına doğa ve su temizliği konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

(OA-OA-Y)



26.01.2017 12:03:29 TSI

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