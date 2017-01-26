Elazığ'da kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı
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Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dün itibariyle aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın ilçelerinden Ağın'da 14, Kovancılar'da 5 ve Sivrice'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinde hazır bulanan karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.
(HİV-MP-Y)
26.01.2017 13:08:04 TSI
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