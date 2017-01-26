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Başkan Albayrak muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesindeki muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Malkara ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programına, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un yanı sıra, Danışman Neşat Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, ve 77 mahalle muhtarının katıldı. Toplantıda güzel bir Malkara için görüş alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarımsal hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı faaliyetler ve diğer çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

STK başkanları ve muhtarları dinleyen Başkan Albayrak, "11 İlçe 362 mahalle, 874 bin 475 nüfus ve 6313 kilometrekarelik alanda hizmet veriyoruz. Önerilerinizi bize sunun, bu önerileriniz ve istekleriniz size hizmet olarak geri dönmeye başladı. Büyükşehirden gelen hizmetlerle Malkara, kalkınmasını hızlı bir şekilde tamamlaya başladı. Malkara ve Tekirdağ'ı çok seviyoruz, yaptığımız hizmetlerle çok güzel bir Malkara oluşturuyoruz" dedi.

Toplantıya büyük ilgi gösteren STK başkanları ve muhtarların yanı sıra Malkaralı vatandaşlar da isteklerini ve sorunlarını dile getirdi. İstek ve sorunlar arasında su, yol ve kanalizasyon başı çekerken, pazaryeri, çocuk parkı, cami tamiri, halı saha, kütüphane ile oyun alanları ve düğün salonu diğer sorunlar ve istekler arasında yer aldı.

(MA-MEF-Y)



26.01.2017 13:15:20 TSI

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