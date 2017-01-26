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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:44
Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, etkili olan kar yağışı tipi ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin iline bağlı Mut Sertavul Geçidi'nde tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle sürücüler kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarılıyor.
Mut ilçe Bölge Trafik ekipleri Mut Sertavul arasında durdurdukları sürücülere, araçlarına kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri de yolda buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(HSÇ-Y)

26.01.2017 13:49:18 TSI
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