YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de dün gece yarısından itibaren gerçekleşen kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, 143 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, yağış özellikle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde etkili oldu. Yağışla birlikte Şiran ilçesinde 64, Köse ilçesinde 14 ve Kelkit ilçesinde 65 köy yolu olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler il genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları yetkilileri ise tüm yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptıklarını belirterek, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı geçidinde, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı geçidi, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı geçidi, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağı geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı geçidi ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçidinin ulaşıma açık olduğunu, sürücülerden araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istediklerini söyledi.

Yağışla birlikte yollarda ve kent merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yetkililer gizli buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı.

(RE-ÖS-Y)



26.01.2017 13:59:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER