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Genel Sekreter Yalçınkaya, Sarıkız Sulama Birliği'ni ağırladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti.

Saruhanlı Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Sarıkız Sulama Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra kendisine 'hayırlı olsun' ziyareti yapıldığını belirten Tuğsal, iade-i ziyarette bulunduklarını ifade etti. Yalçınkaya da, sulama birliklerinin sulanabilir tarım alanları açısından önemli görevler yürüttüğünü söyledi. Büyükşehir belediyesine verilen görevler doğrultusunda tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Yalçınkaya, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

(ÖND-Y)



26.01.2017 14:59:38 TSI

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