26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:26
Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı
Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir süredir faaliyet çalışmalarını sürdüren, sosyal yardımlar ve afet haberleşmesi gibi gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ile adını duyuran Çanakkale TRAC, Çan TRAC temsilciliği Çan İlçesine bağlı Terzialan Beldesinde faaliyete başladı.
Çan TRAC'ın Terzialan Beldesinde faaliyet göstermesi amacı hakkında bilgi veren Çan TRAC temsilciliği Başkanı Arif Tekin, "Öncelikle Terzialan Beldemiz konum itibari İle Kazdağlarının eteklerinde haberleşme yönünden yüksek seviyelerde bir Beldemiz olduğundan dolayı Çan ilçemize yakınlığı ile bilinen Çan ilçemizde tek beldemizdir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Çan Temsilciliği olarak beldemizde kurduğumuz Telsiz istasyonumuzda bize her türlü yardımlarını esirgemeyen Terzialan Belediye Başkanımız Tuncay Göymen 'e, Çan TRAC Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz. Amatör telsizciler, beldemizde kurmuş olduğumuz Telsiz istasyonunda , normal zamanda Acil Hal Haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirebilir , şebekeler kurabilir ve bu şebekeleri çalışır halde tutabilir. Acil Hal ve Afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve beldemizde kurmuş olduğumuz Telsiz İstasyonunu sivil savunmanın hizmetine sunabilir. Beldemizdeki kurulan Telsiz İstasyonu aracılığı ile Terzialan beldesinin ismini dünyaya duyurabilir ve daha sayamadığımız birçok etkinlikler ve sosyal yardımlar ile beldeye fayda sağlayabilir. Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere telsizcilik gönül ve merak işidir. Eğer merak ediyor ve bu işe gönül vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler yine yönetmelikte düzenlenmiştir. Buna göre, Amatör Telsizci olmak isteyen kişinin mutlaka Amatör Telsiz Belgesi edinmesi gerekli. Bu belgeyi edinebilmek için de sınavlara girip başarılı olması şart. Amatör Telsizcilik sınavları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ( KEGM ) veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca saptanacak yer ve zamanda yılda en az İki defa yapılmakta ve sınava ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az otuz gün önce KEGM'nin Web sayfasında yayınlanmaktadır. Sınava 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip kişiler başvurabiliyor. Beldemizden de Amatör Telsizci olmak isteyenler için isimler gelmeye başladı. Çan TRAC Terzialan Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi Beldemize hayırlı olsun. Terzialan halkına afetsiz günler diliyorum" dedi.
(GD)

26.01.2017 15:31:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milli eğitim müdürü Bilen, göreve başladı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLEN, GÖREVE BAŞLADI
Bayramiç'te güvenlik toplantısı düzenlendi
YEREL

BAYRAMİÇ'TE GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Çanakkale Devlet Hastanesinde kan bağışı
YEREL

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNDE KAN BAĞIŞI
Hasta ve yakınları antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirildi
YEREL

HASTA VE YAKINLARI ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bakanlıktan orman köylülerine tepki
YEREL

BAKANLIKTAN ORMAN KÖYLÜLERİNE TEPKİ
Yenice devlet hastanesine iç hastalıkları uzmanı atandı
YEREL

YENİCE DEVLET HASTANESİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANI ATANDI
Lapseki'de tamamlanan üst yapı çalışmaları
YEREL

LAPSEKİ'DE TAMAMLANAN ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
Çan'dan Halep'e destek
YEREL

ÇAN'DAN HALEP'E DESTEK
Sağlık çalışanlarından kan bağışı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KAN BAĞIŞI
Başkan Işık, &quot;Biga için birlikte karar vereceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN IŞIK, "BİGA İÇİN BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"
Dardanelspor Caner Turp ile anlaştı
YEREL

DARDANELSPOR CANER TURP İLE ANLAŞTI
Biga'da köylülere 216 adet inek dağıtıldı
YEREL

BİGA'DA KÖYLÜLERE 216 ADET İNEK DAĞITILDI