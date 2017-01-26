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Bayramiç'te güvenlik toplantısı düzenlendi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:52
Bayramiç'te güvenlik toplantısı düzenlendi
Bayramiç'te güvenlik toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde kapıları açık unutulan araçlara dadanan oto fareleri, telefon dolandırıcılığı ve ev hırsızlıklarına karşı halkı uyarmak ve bilgilendirmek için güvenlik toplantısı düzenledi.
Bayramiç'te son günlerde otomobillerden para, kıymetli eşya, elektronik cihazların yanı sıra araçlarda bırakılan ruhsat ve ehliyetlerin çalınması ile ilgili güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, mahalle muhtarları ve emniyet görevlileri katıldı. Otogar içinde bulunan kahvehanede düzenlenen güvenlik toplantısında ağırlıklı olarak oto hırsızlıkları, ev hırsızlıkları, telefon dolandırıcılığı ve trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları aydınlatıcı konular işlendi.
Toplantıya katılan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, vatandaşları otomobillerini kilitlemeleri, camlarını kapatmaları ve araç içinde kıymetli eşya, ehliyet ve ruhsatlarını bırakmamaları konusunda uyardı. Akpinar, "Otomobillerinizi par edecek kapalı garajınız bulunmuyor ise aracınızı dairenizden görebileceğiniz iyi aydınlatılmış noktalara bırakmaya özen gösterin. Değerli eşya, ruhsat, ehliyet ve yedek anahtarlarınızı oto içinde bırakmayın. Otonuzu kısa süreliğinde olsa mutlaka kilitleyip açık cam bırakmayın. Bir şey olmaz anlayışından vazgeçiniz" dedi. Ayrıca Akpinar, Evden hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı konusunda da halkı uyararak alınması gerek önlemleri anlattı. Ayrıca emniyet güçleri ilçede bulunan kahvehanelere aile içi şiddeti, trafikte uyulması gereken kuralları, telefon dolandırıcılığı ve benzeri konuları içeren el ilanları dağıttı.
(GD)

26.01.2017 15:57:45 TSI
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