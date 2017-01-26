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Kestel'de Yörük ve Türkmen derneği açıldı



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BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde açılan Bursa Ertuğrulgazi Osmangazi Yörük Ve Türkmen Derneği Kestel Şubesi hizmete başladı.

Dernek Şube Başkanı Necip Arslan, Bursa ve bölgesinde bulunan Yörük ve Türkmenlerin birlik ve beraberlik içerisinde bu dernek çatısı altında bir araya geleceklerini söyledi. Arslan, "Bursa ve çevresinde ülkemiz için faydalı işler yapabilmek adına çıktığımız bu yolda niyetimiz halis, hedeflerimiz baki olacaktır. Bu minvalde unutulmaya yüz tutmuş örf adet ve geleneklerimizi yaşatmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu kültür canlanması aynı zamanda özünde ve mayasında bu ruhu taşıyan tüm kardeşlerimizi bir arada tutmaya yetecek gücü ve inancı verecektir. Kuruluşumuzun tüm Yörük ve Türkmen kardeşlerimize hayırlı olması dileriz" diye konuştu.

(UGR-HA-Y)



26.01.2017 16:25:32 TSI

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