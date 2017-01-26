Başkan Acar, Şimşek'e verilen veda yemeğine katıldı
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Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Sakarya'ya Pamukova Müftülüğüne atanan Müftü Celil Şimşek için verilen veda yemeğine katıldı.
Müftülük personeli tarafından hazırlanan programa Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel, Birlik Başkanı Fevzi Şen, Müftülük personeli, Dinar Merkez köy ve kasaba imam hatipleri katıldı. Müftü Celil Şimşek, Dinar'da yedi yıla yakın görev yaptığını belirterek tüm müftülük çalışanlarından ve programa katılanlardan helallik istedi.
Belediye Başkanı Saffet Acar ise Celil Şimşek'in tayinin çıkmasından dolayı üzüldüklerini ama yeni görev yeri için ise sevindiğini, Pamukova ilçesinde artık çalabilecekleri bir kapı olduğunu söyleyerek yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan Acar ve Kaymakamı Şahin tarafından Şimşek'e plaket verildi.
(GC-
26.01.2017 17:02:55 TSI
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