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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Jandarma ekiplerinden esrar operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:53
Jandarma ekiplerinden esrar operasyonu
Jandarma ekiplerinden esrar operasyonu

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akyazı ilçesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda toz ve kubar esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akyazı İlçe Jandarma ekipleri Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesinde "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 60 gram toz ve bin 42 gram kubar esrar ele geçirirken, bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
(RŞ-Y)

26.01.2017 17:58:18 TSI
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