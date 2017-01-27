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Dev firmalar Torbalı'nın sosyal projelerine ortak olacak

27 Ocak 2017 Cuma, 10:02
Dev firmalar Torbalı'nın sosyal projelerine ortak olacak
Dev firmalar Torbalı'nın sosyal projelerine ortak olacak

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Torbalı'nın yeni Kaymakamı Otcu, Ticaret Odası'nın organizasyonu ile ilçenin ulusal markalarıyla iki ayrı toplantıda bir araya geldi. 40 firmanın üst düzey yöneticisinin katıldığı toplantılarda işletmelerin sorunları not edildi. Ayrıca Torbalı'nın sosyal projelerine fabrikaların katkı vermesi kararlaştırıldı.
Türkiye'nin en büyük 500'ü ile Ege'nin en büyük 100 firması arasına çok sayıda firma sokan Torbalı'da önceki gün sanayinin devleri önemli bir toplantıda buluştu. Torbalı Ticaret Odası, ilçedeki en büyük sanayi firmalarının üst düzey yöneticileriniTorbalı'nınyeni Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile buluşturdu. Tanışma ve değerlendirme toplantısına dev markaların üst düzey temsilcileri katıldı. Sanayicinin ilçe ile entegrasyonu başta olmak üzere ekonomik ve yerel birçok konunun masaya yatırıldığı toplantı ile ilgili bir değerlendirme yapan Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ikinci aşama olarak fabrika ziyaretleri yapacaklarını açıkladılar.

Yol haritası çizildi
Torbalı'nın yani Kaymakamı ilçede tanışma ziyaretlerine devam ederken, önceki tün Torbalı Ticaret Odası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kaymakam Otcu, ilçenin sanayi devleri ile bir araya geldi. Türkiye ekonomisinde üretime sundukları katkı ile gerek ihracatta gerekse de vergi de önemli bir rol oynayan firmaların temsilcileri ilegerçekleşentoplantıda sanayicinin ilçe ile entegrasyonu anlamında çeşitli başlıklar masayayatırıldı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy'un da hazır bulunduğu toplantıda mesleki eğitim, kalifiye eleman sıkıntısı, işsizlik, sanayicinin sosyal projelere katkısı başta olmak üzere bir dizi konuda eylem planı hazırlandı.Çiçeği burnundakaymakamüretimleri hakkında bilgi veren firma temsilcileri, yerel sorunlarını ve devletten beklentilerini gündeme getirdi.

Sanayiciye sosyal sorumluluk
Tek tek firmaların temsilcileri ile tanışan ve üretim sahaları hakkında bilgi alan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Sanayici ve işadamlarının yaşadıkları sorun ve çözüm önerilerini dile getirdikleri toplantıda biz de sosyal sorumluluk kapsamında sanayici ve işadamlarımızdan beklentilerimizi dile getirdik. Son derece faydalı geçti. Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretimlerini ve kapasite ziyaretlerini yerinde görmek için fabrika ziyaretleri yapacağız" dedi.

"Diyalog önemli"
İlçedeki tüm unsurlar arasında diyalogun önemli olduğuna dikkat çeken TTO Başkanı Olgun, "Yeni Kaymakamız Sayın Kadir Sertel Otcu'yu ilçemizin en büyük sanayi işletmeleri ile tanıştırma toplantısına davet ettik. Üretimleri ile ilçemizin yıldızını parlatan, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan yatırımcılarımızın ilçe ile entegrasyonu için ilçe yöneticileri ile sık sık bir araya gelmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda ilçede göreve geldiği ilk günlerde istişareye önem verdiğinidefaatle getiren Kaymamamız Sayın Kadir Sertel Otcuile tanışmalarını sağladık. İlçemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimini, kalkınmasını; bunun için neler yapacağımızı tartıştık." diye konuştu.
Toplantıya Phılıp Morris, JTI Tütün, Merinos, Heper Metal, Volkan İtfaiye, Özgörkey, Süperkim, Martin Bauer, Punteks, Sepiciler, Larth Havlu, SFS İntec, DrOetker, Tukaş, Öz-Ege Tütün, Pehlivanoğlu,Cemer, TTL Tütün, Gürçelik, Ayazlar, Güralp Vinç, Batı Basma, Polkima Polyester, Japar, Doğanay Toprak Sanayi, TAT, Form Endüstri, DB Tarımsal, Bambi Mobilya ve Ege Hazır Yiyecek firmaları katıldı.
(MY)

27.01.2017 10:06:30 TSI
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