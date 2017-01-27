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Afrikalı öğrenciler Simav'a hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine gelen bir grup Afrikalı öğrenci, ilçenin tarihi ve turistik bölgelerine hayran kaldı.

Mali, Gana, Tanzanya ve Gineli öğrencilerle birlikte, Afganistan'dan 3, Gürcistan'dan 3 ve Bulgaristan'dan da 1 öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrenci, gezi ve inceleme amacıyla Simav'a geldi. Simav İlme ve Hayra Hizmet Vakfıı tarafından organize edilen geziye, İstanbul Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Misafir Öğrenciler Eğitim Hizmetleri Görevlisi Mustafa Açıkgöz (47) rehberlik etti. Misafir öğrencilerden Sudanlı Muntasır El Hadi (18), Simav'dan memnuniyetini ve gördüğü manzaraları Türkçe sözlerle anlattı. Ev sahipliğini yapan, Simav İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Erkam öğrenci yurdu Vakıf Başkanı Şinasi Çetiner (73), Afrika ülkeleri ile Afganistan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan gelen 70 öğrenciyi Simav'da misafir ettiklerini ifade etti.

Çetiner, "Simav'a gelen misafir öğrenciler, öncelikle tarihi önem taşıyan mekanları, Eynal kaplıcalarını ve Gölcük Yörük yaylasını gezdiler. Misafirlikleri süresince, Simav Belediyesi, Naşa ve Çitgöl belde belediyeleri ve Simav Kaymakamlığı tarafından yemek ikramları yapıldı. Simav'ın misafirperverliğini gösteren yöneticilere teşekkür ediyoruz, misafir öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. (MEİ-EFE)



27.01.2017 11:20:54 TSI

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