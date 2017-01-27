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Engelli vatandaş dört gözle yaz mevsiminin gelmesini bekliyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan doğuştan engelli vatandaş, yaz aylarının gelmesi için gün sayıyor.

Engelliler için dizayn edilmiş motosikletiyle yaz aylarında sattığı kavunlarla ekmek parasını karşılamaya çalışan Atilla Özdemir isimli engelli vatandaş, yaz aylarında kaza yapmasından dolayı engelli aracı polislerce kendisine teslim edilmemişti. Konu ile ilgili bilgi veren Malazgirt Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, "Atilla kardeşimiz bildiğiniz üzere yaz ayında kaza yapmıştı. Bizde emniyet olarak onun güvenliği ve sağlığı için aracını kendisi için en uygun zamanda vermeyi daha uygun gördük. Havalar ısınır ısınmaz Atilla kardeşimizin aracını kendisine teslim edeceğiz" dedi.

Malazgirt ilçesinde doğuştan engelli olan Atilla Özdemir, "Her şeyimdir" dediği motosikletiyle kaza yapınca zor günler geçirmeye başladı. Eski Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'un girişimleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından satın alınan engelli aracıyla çarşı merkezinde rahatlıkla dolaşan Özdemir, yaz aylarında ise aracının arkasına koyduğu kavunları satarak geçimini sağladığını kaydetti. Engelli aracıyla kaza yaptıktan sonra bir müddet aracından uzak kaldığını dile getiren Özdemir, aracına tekrar kavuşması için yaz aylarının gelmesini dört gözle bekliyor.

Doğuştan engelli Atilla Özdemir, "Bana bu aracın alınmasında yardımı olan herkese teşekkür ediyorum. Engelliyim, fakat Allah'a çok şükür dilenmiyorum. Ekmek paramı ve günlük ihtiyaçlarımı yaz aylarında kavun satarak gidermeye çalışıyorum. Ben evinde yalnız yaşayan bir insanım. Tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Önce bana bu mutluluğu yaşatan Allah'a, sonrada Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(VE-MSA-Y)



27.01.2017 11:33:25 TSI

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