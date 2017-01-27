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Muhtarlardan, Başkan Özaltun'a tebrik ziyareti



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KONYA (İHA) - Konya Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

2017 yılının ilk günlerinde ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında 2016 yılının en başarılı belediye başkanı olarak 8'inci sırada yer alan Belediye Başkanı Murat Özaltun'u elde ettiği başarısından ötürü Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri ve bazı mahalle muhtarları Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği olarak ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı yaşadıkları memnuniyeti de dile getiren dernek Başkanı Faruk Koçer, "Eksik ve noksanlarımız, hizmet noktasında mutlaka vardır, olmuştur ve olacaktır elbette. Ama genel anlamda yapılan hizmetlerin daha güzel ve daha büyük olması için kendilerine desteklerimizi sonuna kadar esirgemeden devam ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, "Örnek aldığımız Konya Büyükşehir Belediyemiz de yaptığı hizmetlerle, ürettiği projelerle birçok başarıya imza atıyor, ödüller elde ediyor. İşte son ankette de Başkanımız Tahir Bey yine Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde ilk 3 içerisinde yer aldı. Beyşehir Belediyesi olarak ilçeler bazındaki bu ankette bizler 8'inci sırada yer aldık. Bu anketin sonuçları vatandaşlarımıza sorulan sorular neticesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizlere dualarının yanında ankette de verdikleri destekten dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu münasebetle yurtiçinden ve dışından bu başarıyla ilgili tebrik telefonları, mesajları alıyoruz.Bu başarı tek başına gelen bir başarı değil, tesadüfi değil. Çünkü, geçtiğimiz yıllarda da benzer başarıları hep yaşadık.Bu başarıda, bütün kurum çalışanlarımızdan tutun da emeği geçen herkesin ayrı ayrı payı var bunda. Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Çünkü, siz ne kadar ben tek başına başarılı olacağım derseniz deyin, takımınız başarılı olmazsa, sizin de başarılı olmanız mümkün değildir. Biz inşallah, birlik beraberlik çerçevesinde, il ve ilçe teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, tüm resmi kurumlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle verdik güzel ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu başarı çıtasını her geçen gün daha da üst sıralara doğru çıkartmaya yönelik çabalarımız devam edecek.Sadece 2017 değil, 2018 ve 2019'a kadar da Beyşehir'de farklı projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Beyşehir'de gerçekten çok güzel işler oluyor, güzel projeler hayata geçiriliyor " dedi.

(ARÖ-AH-Y)



27.01.2017 11:44:30 TSI

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