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Çarşı esnafından çevre temizliğine tam destek



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde çarşı esnafı, cadde ve sokakların temizliğine katkıda bulunuyor. Mahalle aralarında kurulan Çarşamba pazarının ardından, yapılan temizliğin yetersiz olduğunu belirten esnaflar Belediyeyi harekete geçiriyor.

Simav Belediyesi tarafından yapılan çevre temizlik çalışmalarına kendilerinin de katıldığını söyleyen esnaf Şenol Keskin, (48) esnafların kendi iş yerlerinin önünü temiz tutmaları gerektiğini belirtti. Keskin, "İlçe merkezindeki cadde ve sokakların tamamında pazar kuruluyor, sebze ve meyve satıcıları için mutlaka kapalı bir pazar yerinin olması gerekir. Açıkta kurulan pazarın ardından bütün cadde ve sokaklarda çöp birikiyor, hafta boyunca yapılan kısmi temizlik yeterli olmuyor. Çarşı esnafı olarak bizler temizlik çalışmalarına destek veriyoruz ve kendi iş yerimizin önünü temizliyoruz" dedi. (MEİ-EFE)



27.01.2017 12:15:31 TSI

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