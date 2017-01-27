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Prof. Dr. Yasin Aktay: "Sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisidir"

- "Ortadoğu halkları birleşse; AB, Amerika falan değil, dünyadaki esas güç bu güç olur"



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İSTANBUL (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, sekülerleşmenin ulaşılacak bir seviye olmadığını belirterek, "Sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisidir ve Kabil'le birlikte başlamıştır" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yusuf Özkan Özburun moderatörlüğünde gerçekleştirdiği "İnsanı Onaran Konuşmalar" konulu söyleşinin bu ayki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay oldu.

Prof. Dr. Yasin Aktay, söyleşide sekülerleşme ile psikolojik ve sosyolojik açıdan sonuçlarını değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut katıldı.



"Dünyanın büyüsü bozuluyormuş, bize ne?"

Prof. Dr. Yasin Aktay, sekülerleşmenin birçok tanımı arasında en uygun tanımlarından birinin dünyevileşme olduğunun altını çizerek, "Bu haliyle dünyanın dinselliğinin tam karşıtı olarak alınır. Batılı sosyologlar sekülerleşmeyi dünyanın büyüsünün bozulması olarak tanımlar. Dünya hiçbir zaman büyülü değildi, ancak onun büyülü olduğuna, dünyada olup biten her şeyin görünmez bazı güçlerce idare edildiğine dair bir inanç söz konusuydu. Bizim, İslamcı geleneğimizden yola çıkarak, dünyanın büyüsü bozuluyor, o zaman sekülerleşme kötüdür diyoruz. Ben de dönüp Müslümanlara; 'size ne' diyorum. Çünkü bir Müslümana göre dünya büyülü bir şey midir? Sekülerleşmeye 'dünyanın büyüsü bozuluyor' diye karşı çıkan Müslüman entelektüelleri gördükçe, sekülerleşme anlatısının ne tür mekanizmalarla kendine savunma alanları bulabildiğine hayret etmekten insan geri duramıyor" diye konuştu.



"Sekülerleşme ulaşılacak bir seviye değildir"

Aktay, Yusuf Özkan Özburun'un sorusu üzerine sekülerleşmeyi, sosyal bilimcilerin eninde sonunda insanlığın dünyada ulaştığı bir gelişme seviyesi olarak insanlara aktarmasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Gelinecek nokta bu değildir. Böyle bir seviye yok. Her şeyin dinin etkisinden tamamen kurtulduğu bir seviye yok. Bu vehim, Müslüman dünyaya daha çok pompalanmaya çalışıyor. Batı'da da bu böyle değil. İnsanlar, Batı'da bütün eylemlerini dinin etkisinden uzak yapıyormuş gibi gösteriliyor. Ama böyle değil. Bugün İsrail gibi bir devletin var olması aslında dünyanın uluslararası ilişkiler düzenin bile son derece dinsel olduğunu gösteriyor. Bize yutturmaya çalıştıkları şey şu: 'Dini falan bir yana bırakın.' Bütün dünyaya kandan başka hiçbir şey vermeyen dinleri bütün dünyaya hakim olsun istiyorlar. Ne Hristiyan dünyası Hristiyanlığından vazgeçmiş durumda. Ne Hindu dünyası, ne Yahudi. Ama Müslüman toplumlara diyorlar ki; 'sekülerleşin.' 'Laikçi rejimler kuruyoruz' diyorlar. Biz kendi çözümümüzü ürettik. Laikliği, dinimizle, inancımızla, örflerimizle barışık bir hale getirmiş bulunuyoruz. Gerisi kendi derdine yansın."



"Sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisi"

Ateizm ve sekülerleşmenin ilkel bir ideoloji olduğunu belirten Aktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Hz. Adem'in ilk neslinden itibaren ateizm başlamış. Hz. Adem'in iki tane çocuğu vardı. Babaları ilk insan. İkinci nesil de başlamış sekülerleşme. Sekülerleşmenin bize tarihin en ileri ideolojisi olduğunu yutturmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki, sekülerizm dünyanın en ilkel ideolojisidir ve Kabil'le birlikte başlamıştır. Kabil, Allah'ın kendisinden istediği kurban için kendi ektiği biçtiği sebzelerden en işe yaramaz olanı verip kurtulmak istiyor. Allah'ı ciddiye almıyor. Sekülerizm de Allah'ı hafife almakla başlayan bir şeydir."



"Dünyadaki esas güç Ortadoğu halklarıdır"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Aktay, Ortadoğu'da oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Ortadoğu üzerine oynanan oyun, Osmanlı'nın yıkılmasından itibaren bize reva gördükleri şey şudur. Osmanlı toprakları üzerinde 27 tane ülke kuruldu. Ortadoğu'da kurulan rejimin tek misyonu var; İslamsızlaşmak, birleşmemek üzerine kurulu. Herhangi iki ülkenin birleşmesine karşı hemen alarm zilleri çalıyor dünyada. Arap Baharı buna bir örnektir. Gidişat, birleşmeye doğruydu. Arada ülkeleri engelleyen sınırlar olmasa, başlarındaki rejimler olmasa, hepsi birbirini mıknatıs gibi çeker. Arap halklarını ve Ortadoğu'yu küçümsemeyin. Onlar bizim insanımız. Onları idare eden devletler, onları bizden ve komşularından uzak tutmaya çalışıyor. Bu halklar birleşse; AB, Amerika falan değil, dünyadaki esas güç bu güç olur" dedi.

(HB-SO-Y)



27.01.2017 12:30:47 TSI

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