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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kulp'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı

27 Ocak 2017 Cuma, 13:09
Kulp'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
Kulp'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 35'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.
Kulp'ta çarşamba günü öğlen saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu yüzden, ilçeye bağlı 35'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yükseklerde 1 metreye ulaştı.
Kulp Belediyesine bağlı ekipler kapanan ilçe merkezine bağlı mahalle ve köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar yağışı Kulp-Diyarbakır arası ulaşımı da etkiliyor. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
(MT-MP-Y)

27.01.2017 13:14:20 TSI
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