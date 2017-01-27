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Süleymanpaşa-Çorlu seferleri başladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Süleymanpaşa-Çorlu seferlerini başlattı.

Çorlu merkez, Süleymanpaşa- Muratlı ve Süleymanpaşa-Kumbağ seferleri başlayan ve vatandaşların ilçelere kolaylıkla ulaşmasını hedefleyen TEKPARK Ulaşım A.Ş, hizmetlerine Süleymanpaşa-Çorlu seferlerini de ekledi.

Uzun yol için uygun araçların hizmet vereceği otobüsler 55 kişi kapasiteli olup, seferler karşılıklı olarak yapılacak. İlçeler arasındaki ulaşım hizmetlerine önümüzdeki günlerde Çorlu-Saray seferleri de eklenerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.



"Otobüslerimiz özel olarak hazırlandı"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın diğer ilçelere giderken çektiği sıkıntıları en aza indirgemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce başlattığımız Süleymanpaşa-Muratlı ve Süleymanpaşa-Kumbağ seferlerine bir yenisini daha ekleyerek Süleymanpaşa-Çorlu seferlerini hayata geçirdik. İlçelerde ikamet eden vatandaşlarımızın başka bir ilçeye kolayca ulaşmak istemesi en doğal haklarıdır. Bizler de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceliğimiz sayarak, seferlerimizi başlattık. Otobüslerimiz vatandaşlarımızın daha konforlu seyahat edebilmesi için özel olarak hazırlandı. Seferlerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Süleymanpaşa-Çorlu ve Çorlu-Süleymanpaşa sefer saatleri şöyle olacak:

"Süleymanpaşa, 06.30-07.30-08.30-09.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30. Çorlu, 06.30-07.30-08.30-09.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30."

(HLD-MEF-Y)



27.01.2017 15:20:36 TSI

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