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114 köyün Kars ile bağlantısı kesildi



KARS (İHA) - Kar yağışı ve tipi Kars'ta hayatı durma noktasına getirdi. Tipiden 114 köy yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı ve ardından etkili olan tipi köylerle Kars arasında bağlantıyı kesti. Kars merkeze bağlı 20, Akyaka'da 6, Arpaçay'da 10, Digor'da 10, Kağızman'da 12, Sarıkamış'ta 28, Selim'de 16 ve Susuz'da 12 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köylerin yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları etkili olan tipiden dolayı aksıyor. Ekiplerin açtıkları yolları tipi tekrar kapatıyor. Kentte etkili olan kar ve tipi sürücüleri de olumsuz etkiliyor. Trafiğe çıkan sürücüler dikkatli olmaları konusunda trafik ekiplerince uyarılıyor. Trafik ekipleri zincirsiz araçların kent dışına çıkmasına izin vermiyor.

Öte yandan kar yağışı ve tipinin gecede etkili olacağı öğrenildi.

(IÇ-AA-Y)



27.01.2017 15:54:20 TSI

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