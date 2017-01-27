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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yiyor

27 Ocak 2017 Cuma, 15:50
Şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yiyor
Şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yiyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Oltulu şampiyon abi kardeşe Oltululardan cağ kebap desteği geldi.
Yakup Gör, Mayıs ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında şampiyon olabilmek için her gün Oltu cağ kebabı yiyor. Mütevazi kişilikleriyle Oltuluların sevgisini kazanan şampiyon kardeşlerden Yakup Gör, şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yediğini belirtti.
Kardeşlere destek çıkanlardan birisi olan Emekli Öğretmen Cavit Aktaş, "Oltu'muzu gururla temsil eden Kenan ve Yakup Gör şampiyon iki kardeşimiz yürekten kutluyorum. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Onlar Türkiye'mizi İlimizi İlçemizi gururla temsil ediyorlar. Kenan ve Yakup Gör'e cağ kebabı yediriyoruz ki çok daha güçlü kuvvetli olsunlar. Rakiplerini birer birer yıksınlar" şeklinde konuştu.
Şampiyon Gör kardeşler ise ilçenin ismini duyurmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ifade ettiler.
(ERZ-ÖB-Y)

27.01.2017 15:54:23 TSI
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