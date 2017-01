YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yiyor

ERZURUM (İHA) - Oltulu şampiyon abi kardeşe Oltululardan cağ kebap desteği geldi.

Yakup Gör, Mayıs ayında Finlandiya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında şampiyon olabilmek için her gün Oltu cağ kebabı yiyor. Mütevazi kişilikleriyle Oltuluların sevgisini kazanan şampiyon kardeşlerden Yakup Gör, şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yediğini belirtti.

Kardeşlere destek çıkanlardan birisi olan Emekli Öğretmen Cavit Aktaş, "Oltu'muzu gururla temsil eden Kenan ve Yakup Gör şampiyon iki kardeşimiz yürekten kutluyorum. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Onlar Türkiye'mizi İlimizi İlçemizi gururla temsil ediyorlar. Kenan ve Yakup Gör'e cağ kebabı yediriyoruz ki çok daha güçlü kuvvetli olsunlar. Rakiplerini birer birer yıksınlar" şeklinde konuştu.

Şampiyon Gör kardeşler ise ilçenin ismini duyurmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ifade ettiler.

27.01.2017 15:54:23 TSI

