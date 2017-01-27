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Atık getirme noktaları artık cepte

27 Ocak 2017 Cuma, 16:05
Atık getirme noktaları artık cepte
Atık getirme noktaları artık cepte
- Kadıköy Belediyesi atıkların geri dönüşümü için akıllı telefon uygulaması geliştirdi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediyesi, atıkların geri dönüşümü için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamayla en yakın atık getirme noktası artık cep telefonundan öğrenilebilecek.
Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması ve doğanın korunması ile ilgili birçok öncü çalışmayı başlatan Kadıköy Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Belediye akıllı telefonlar ve tabletler için "Atık Getirme Noktalarımız" uygulaması geliştirdi. Türkiye'de ilk olan bu uygulama ile en yakın atık getirme noktası öğrenilebiliyor. Android ve İOS cihazlarda kullanılabilen "Atık Getirme Noktalarımız" uygulaması, konum kullanılarak en yakın atık noktasını hızlı ve kolayca bulmaya yardımcı oluyor. Çevreye ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için yapılan bu uygulama ile geri dönüşümün hızlandırılması ve tekrar geri kazandırılması amaçlanıyor.
Kadıköy'de günlük 600 ton çöp toplanıyor. Bu atıkların yüzde 12'si ise geri dönüşebilen malzemelerden oluşuyor. Çöpe giden atıkların yüzde 45'ini kağıt, yüzde 23'ünü plastik, yüzde 18'ini cam, yüzde 9'unu metal ve yüzde 5'ini de tekstil atıkları oluşturuyor. Belediye 2016 yılında yaklaşık 9 bin ton ambalaj atığı toplanırken, Kadıköy'de yüzde 86 oranıyla en çok cam atık toplanıyor. Bunu yüzde 84 ile atık piller ve kağıt takip ediyor.

Tonlarca atık geri kazanıldı
Erenköy, Sahrayıcedit ve Caddebostan mahallelerindeki pilot uygulamayla tonlarca atık geri dönüştürülerek, ülke ekonomisine yeniden kazandırıldı. Erenköy'de 29 buçuk ton ambalaj atığı toplandı. Yaklaşık 5 ayda Caddebostan'da 7,2 ton, Sahrayıcedit'te de iki ayda 5 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Bunun yanı sıra Erenköy'de 22 ton, Caddebostan'da 45,4 ton, Sahrayıcedit'te de 66 ton cam atık toplandı. Genel toplamda 21 mahalleli ilçenin sadece bu 3 mahallesinde yaklaşık 375-376 ton atık geri kazanıldı.
Proje 2017'de Suadiye, Bostancı, Koşuyolu, Kozyatağı ve Ondokuz Mayıs mahallelerinde de hayata geçirilecek.

Atık yağlar toplanıyor
Kadıköy Belediyesi, mutfaklarda kullanılan atık yağların çevreyi, denizleri kirletmemesi amacıyla da çalışma yapıyor. Muhtarlıklar da dahil olmak üzere ilçede 60 noktada atık yağlar toplanıyor. Vatandaşlar bulundukları mahallenin muhtarlığına da atık yağlarını bırakabiliyor.
(HB-CC-Y)

27.01.2017 16:08:20 TSI
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