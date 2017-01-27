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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da çiftçilere sertifikaları verildi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:19
Elazığ'da çiftçilere sertifikaları verildi
Elazığ'da çiftçilere sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da "Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimine katılan 50 üreticiye sertifikaları verildi.
Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılı programı kapsamında düzenlenen "Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimine katılan 50 üreticiye sertifikaları verildi.
Fırat Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan sertifika törenine, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Başkanı Ümit Fırat Turan ile kursiyerler katıldı.
2016 yılında 9 eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, bu eğitimler sonucunda kursa katılan üretici ve yetiştiricilere 300 sertifika verdiklerini söyledi.
Bu programların ilerleyerek daha da gelişeceğini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Geçen yıl eğitim merkezinde 9 eğitim programı verildi. Bu yılda yaklaşık 30 eğitim programı planlanmakta. Bu gerçekten Elazığ da ve bölgemizdeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimiz için çok önemli bir avantaj. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından eğitim programlarına katılan üretici ve yetiştiricilere protokol tarafından sertifikaları verildi.
(CK-MP-Y)

27.01.2017 16:23:56 TSI
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