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EMITT'te küçük ellere kadayıf eğitimi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:29
EMITT'te küçük ellere kadayıf eğitimi
EMITT'te küçük ellere kadayıf eğitimi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı kimliğini taşıyan 21. EMITT Fuarı'nın ikinci gününde Diyarbakırlı Kadayıfçı Hacı Levent, fuarı ziyaret eden miniklere "'Minik Kadayıf Ustaları İçin Eğitim Başlıyor" sloganı ile kadayıf eğitimi verdi.
Diyarbakır Valiliği Koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası (DTB), Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TURSAB Bölge Yürütme Kurulu, Kuyumcular ve Sarraflar Odası, turizm işletmeleri, Kadayıfçı Hacı Levent, Uğurcan Peynircioğlu, Zui Bakırcılık ile Sefa Gümüşçülüğün katıldığı 21.EMITT 2017 Fuarı devam ediyor.
Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı kimliğini taşıyan 21. EMITT Fuarı'nın ikinci gününde Diyarbakırlı Kadayıfçı Hacı Levent Fuarı ziyaret eden miniklere "Minik Kadayıf Ustaları İçin Eğitim Başlıyor" sloganı ile kadayıf eğitimi verdi. Diyarbakır standını ziyaret eden miniklere kadayıf ustalarınca kadayıfın hazırlaması ile ilgili temel eğitimler verilirken, eğitim sonrasında katılımcı çocuklara başarı sertifikası DTB Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile Hacı Levent Kadayıfçısı Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Altunhan tarafından sertifika verildi.
Ayhan, Diyarbakır'ın tanıtımı konusunda bu tür eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı kadayıf ile tanıştırıp onların yerel lezzetlere sahip çıkmaları bizim temel hedefimizdir. Kadayıfın geleceği de gelecek nesillerin ellerine emanet edilecektir. Çocuklarımız bu eğitimlerden sonra kentimizi unutmayacak ve aileleriyle birlikte kentimize ziyaret edeceklerdir" dedi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise, "Şehrimizin tanıtımı için Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar olarak Diyarbakır Standında yer alıyoruz. Standımızda Diyarbakır'ımızın lezzeti dünyaca bilinen kadayıfı yeni nesillerle buluşturmayı hedefledik. Geleneksel tatlarımızın yok olmaması ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesi amacıyla eğitimlerin önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
DTSO Başkan Yardımcısı Mesut Altın, tanıtım konusunda tüm paydaşlarla ortak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin lezzetlerini şuna kadar büyükler ile paylaştık. İlk kez EMITT'te minik yavrularımızla bir araya gelerek kadayıf eğitimi verdik. Bu tür çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.
Kadayıfın Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu belirten Hacı Levent Kadayıfçısı Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Altunhan ise, şunları kaydetti:
"Böylesi büyük bir organizasyonda yer alıp ilimizin vaz geçilmez lezzetlerinin başında olan kadayıfın gelecek nesil tarafından bilinmesini önemsiyoruz. EMITT Fuarında yer aldığımız Diyarbakır Standında fuar boyunca her gün 50 minik yavrularımıza ustalarımızca kadayıf yapımına ilişkin temel eğitimler verilecektir. İstanbul'da bulunan tüm vatandaşlarımızı hem ilimizin standını ziyaret etmeye ve çocuklarımızı da bu eğitime katılmaya davet ediyoruz."
(İHA-MP-Y)

27.01.2017 16:34:33 TSI
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