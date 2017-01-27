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Türkülerin babası son yolculuğuna uğurlandı

27 Ocak 2017 Cuma, 16:34
Türkülerin babası son yolculuğuna uğurlandı
Türkülerin babası son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - TRT emekli sanatçılarından bağlama üstadı türkülerin babası Hamdi Özbay (83), memleketi Fethiye'de sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ustanın bağlaması başucunda yer aldı.

TRT repertuarlarına 100'e yakın derleme türkü katan evli, 1 çocuk babası Hamdi Özbay, yakalandığı lösemi rahatsızlığı sonucu 83 yaşında Fethiye'de vefat etti. Emmioğlu, Ormancı, Ortaca'da Evimiz, Sıra Sıra Kazanlar, Sarıca da Buğday Danesi ve Uzun Selvi Ne Uzarsın Boşuna gibi türkülerin derleyicisi bağlama ustası Hamdi Özbay, Orhan Gencebay, Ahmet Sezgin, Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram, Ferdi Tayfur gibi ünlülere de bağlama ile eşlik etmişti. TRT'den emekli olduktan sonra memleketi Fethiye'ye yerleşen Hamdi Özbay, Fethiye Merkez Yeni Caminde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Hamdi Özbay'ın tabutunun yanında bağlamasının da bulunması dikkat çekti.
İstanbul Radyosunun açtığı sınavla TRT'ye bağlama sanatçısı olarak katılan, TRT'de Türk Halk Müziği şefliği yapan Hamdi Özbay,Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün, Ahmet Sezgin, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi ünlülere bağlama çalarken, Ferdi Tayfur ve bazı ünlü sanatçılarla turnelere de çıkmıştı. 'Türkü benim hayatım' diyen Hamdi Özbay, Emmioğlu, Ormancı, Ortaca'da Evimiz, Sıra Sıra Kazanlar, Sarıca da Buğday Danesi ve Uzun Selvi Ne Uzarsın Boşuna gibi 100'e yakın türküyü derleyerek, TRT repertuarlarına katmıştı. İstanbul'un Çakıl Gazinosu'nun yanı sıra İzmir Fuarı'nda pek çok sahnede ünlülere bağlama çalan Hamdi Özbay, Sadi Yaver Ataman yönetimindeki Memleket Havaları Saz Ve Ses Birliğinde de görev yaparken, İstanbul radyosunun açtığı sınavı da kazanıp, 1966 yılına kadar burada görev yapmıştı. Emekli olduktan sonra memleketi Fethiye'ye yerleşen Hamdi Özbay, Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği koro şefi olarak tam 21 yıldır gönüllü hizmet verip, Türk Müziğine genç sanatçılar ve müzik öğretmenleri kattı.
CENAZESİNE SANATÇI ÖĞRENCİLERİ KATILDI
Hamdi Özbay için 21 yıl boyunca koro şefliği yaptığı Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği önünde tören düzenlendi. Buradaki törene yetiştirdiği sanatçılar; Bayram Salman, Tahsin Duru, Adem Kazan, Osman Uysal, Ali Tunç ve İsmail Uzunoğlu ile dernekteki koro üyeleri tam kadro katıldılar. Gözyaşının sel olduğu törende konuşan Dernek Başkanı Hasan Kalkan, Türkiye'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini söyledi. Kalkan, "Büyük bir halk müziği ve bağlama ustasını kaybettik. Biz ona ayakta arşiv diyorduk. Türk Halk Müziğinde bilgisi olmadığı bir türkü yoktu. Hiç duymadığı bir türküyü bile duyduktan sonra bu böyle olması gerekir yada şöyle eksikleri var diye yorumlardı. Ruhu şad olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
TURNELERDE ÜNLÜLERE ÇALDI
Koro üyelerinden Avukat Ayşe Mine Deniz'de Hamdi Özbay'ın özgeçmişini okudu. Hamdi Özbay'ın özgeçmişini kendisine yazdırdığını söyleyen Ayşe Mine Deniz, "İstanbul'da radyo sınavını önce kazanamayınca, Çakıl Gazinosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalışan Hamdi Özbay'ın Ferdi Tayfur ve Nalan Altınörs ile Türkiye turnesine çıktığını, daha sonra radyo sınavlarını kazandığını, memur sanatçı olarak çalışırken yine pek çok ünlüye bağlamasıyla eşlik ettiğini, 100'e yakın türküyü derleyip, TRT repertuarlarına kattığını anlattı.
(MY-MB-Y)

27.01.2017 16:39:40 TSI
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