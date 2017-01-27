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Adapazarı'nda ekipler sabaha kadar çalıştı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi, karla mücadele kapsamında oluşturulan 7 farklı ekip sabaha kadar çalıştı. Daha çok yüksek bölgeler ve kar yağışının yoğun olduğu Kuzey bölgesinde çalışan araçlar, ihtiyaç olduğunda farklı bölgelere yönlendirildi.

Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşturulan Karla mücadele ekibi, yağışın başlamasıyla birlikte vakit kaybetmeden yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Gece başlayan kar yağışıyla birlikte 7 farklı bölgede konuşlanan ekipler kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Kar yağışının yoğun olduğu Kuzey bölgeleri ve yüksek bölgelerde aralıksız çalışan ekipler, yaya yollarını da tuzlayarak buzlanmaya karşı önlem aldı. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek bölgelerde zaman zaman diğer ekiplerden de takviye yapılarak, sorunlar kısa sürede çözüldü. Kar küreme, tuzlamalı kamyon, greyder, loder, tretuvar temizleme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, belediyemizin 444 50 54 numaralı çağrı merkezine gelen ihbarları da zamanında değerlendirerek, yüksek bölgeler de dahil ulaşıma kapalı yol bırakmadı" dedi.

(RŞ-Y)



27.01.2017 16:46:22 TSI

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