MHP ve CHP yönetiminden Başkan Özgüven'e ziyaret



KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti.

CHP Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Refik Şenönder, beraberindeki CHP İlçe Sekreteri Yunus Aslan, CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt ve Başkan Yardımcısı Mehmet Demir'le birlikte Başkan Özaltun'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, CHP'li konuklarına Beyşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Özaltun bölgeye hizmet üretirken toplumun her kesiminin talep ve düşüncelerini almaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, karşı görüşteki her türlü düşünce ve eleştiriye de saygı gösterip dinlediklerini söyledi. Bu anlamda, farklı siyasi partilerin mensuplarıyla da sürekli istişare edip görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Özaltun, her konuda farklı görüş ve düşüncelerin mutlaka olacağını, önemli olanın bunun demokratif platformlarında karşılıklı saygı çerçevesinde dile getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.



MHP'nin yeni yönetiminden ziyaret

Öte yandan, MHP'de Beyşehir İlçe Başkanlığı görevine atanan Muzaffer Duymuş ve yönetim kurulu üyeleri de, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özaltun, MHP'nin görev başına gelen yeni yöneticilerine görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak konuklarına çeşitli bilgiler verdi. Yürütülen hizmetlere ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Özaltun, teşkilatın yeni yöneticilerine bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarı temennisinde bulundu.

27.01.2017 16:47:03 TSI

