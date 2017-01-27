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Develi belediyesinin kış çalışmaları devam ediyor

27 Ocak 2017 Cuma, 16:55
Develi belediyesinin kış çalışmaları devam ediyor
Develi belediyesinin kış çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kışın çetin geçmesi ve Develi'nin karla örtülmesinden dolayı ana yol ve mahallelerdeki yol açma çalışmaları ile birlikte diğer kış çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Yayalar için olası olumsuzlukların önüne geçmek adına yaya yollarındaki karları temizleyen ekipler sonrasında da tuzlama çalışması yaptı. Merkez mahallelerdeki çalışmaların yanı sıra ekipler doğadaki hayvanlara yiyecek dağıtımında da bulundu. Şehir Merkezinin dışındaki, çevre yolu güzergahlarına konan yiyeceklerde kuşlar için buğdaylar serpildi, köpekler içinse hayvansal atıklar bırakıldı. Ekipler kış boyunca bu çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
(SK)

27.01.2017 16:59:12 TSI
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