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Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

27 Ocak 2017 Cuma, 17:00
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu
- Tek listeyle gidilen seçimde Yahya Ocak güven tazeledi

(Fotoğraflı)

Erol Karaoğlan
ADANA (İHA) - Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı olağan genel kurulu Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşti.
Divan Başkanlığını Sarıçam Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Muhammet Yalçın'ın yaptığı olağan genel kurula Adana Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Halk Bankası Bölge Koordinatörü Mustafa Atlı ile çevre il ve ilçelerden gelen oda ve kooperatif başkanları, iş adamları, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, yaptığı konuşmasında, "Ülkemiz hassas günlerden geçiyor. Elbette ki çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Askerlerimiz şehit oluyorlar. Belki de ikinci bir İstiklal Savaşı vereceğiz ama bu cennet vatanı tekrar kurtaracağız. Ben buna sonsuz inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz ile muhalefet el ele vererek ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılı günlerden kurtaracağız. Halkımız bir çok zorlukların üzerinden gelmiştir. Sicil affı tamam telefonuma SMS geldi. Sicil affı çıktı. Ama sicil affından yararlanmak için borcunuzu yapılandıracaksınız ve sicil affından yararlanacaksınız. Ayrıca tekrar SGK ve Bağkur ile ilgili yapılandırma çalışmaları vardı oda tekrar kanunlaştı. Hükümetimiz iyi niyetli bir kanun çıkarttı. Esnaf krediye daha kolay ulaşsın diye taşınmaz mallara da kredi verilmeye başlanacak hatta ağaçtaki meyveye dahi kredi verilebilecek" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi yönetim ve denetim kurulu raporları ile gelir gider raporları oylamaya sunularak kabul edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Yahya Ocak yeniden Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.
(EKA-Y)

27.01.2017 17:05:02 TSI
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