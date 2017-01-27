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30 kişilik kafile Kutsal Topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü'de umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan 30 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Taşköprü'de kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesini yolcu etmek amacıyla Taşköprü Kervansaray Öğrenci Yurdu önünde uğurlama programı düzenlendi. 15'i erkek 15'i de kadın olan 30 kişilik kafile gurubunu uğurlamaya umre yolcularının aileleri de katıldı.

Taşköprü Kervansaray Öğrenci Yurdu Müdürü Cemil Kaplan, programda yaptığı konuşmada Taşköprülü vatandaşları umre ve hacca göndermeye devam edeceklerini söyleyerek şöyle dedi:

"İnşallah vatandaşlarımızın hayırlarla gidip gelmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yapacakları duaların kabul olmasını diliyorum. Hayırlarla gidip gelsinler, bende umreye gidiyorum inşallah sizler için de dua edeceğiz Memleketimize, ülkemize ve Taşköprümüze edecekleri hayırlı duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum. Gitmeyenlere, gitmek isteyenlere de Cenab-ı Hak nasip etsin."

30 kişilik Taşköprülü umreci kafilesi, Kastamonu Havalimanından Türk Hava Yollarının 04.45 uçağı ile Mekke'ye uçacaklar.

(Vİ-OA-Y)



27.01.2017 17:27:50 TSI

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