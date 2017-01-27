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Başiskele'de yoğun kar mesaisi sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de devam eden yoğun kar yağışından etkilenen Başiskele'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı Başiskele'de de etkisini gösteriyor. Başiskele Belediyesi'nin her kış oluşturduğu gibi, bu kışta da başarılı çalışmalar gerçekleştiren Karla Mücadele ekipleri yine görevleri başında. 3 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için yoğun çalışma içine olacak. Başiskele Belediyesi etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 mahallede yaptığı çalışmalarla vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele için oluşturulan ekipler 24 saat ilçe genelinde görev yaparak kar yağışının yoğunluk gösterdiği anlarda cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Özellikle vatandaşlardan gelen acil yardım telefonlarına anında müdahale eden ekipler özellikle hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların bulunduğu sokaklara ayrı önem gösteriyor. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda mesailerine devam eden ekipler kar yağışı etkisini kaybedene kadar nöbet yerlerinde olacak.

(GY-Y)



27.01.2017 17:57:15 TSI

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