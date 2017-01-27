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Başkan Tok: "Cumhurbaşkanımız önderliğinde yeni İlkadım'a"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen "Şehircilik Şurası" sonrası açıklamalarda bulunarak, "Kentsel dönüşüm konusunda verdiğimiz sözleri asla unutmadık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehircilik Şurası toplantısına iştirak etti. Başkan Erdoğan Tok, oturum sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği sıkıntılarla kentsel dönüşüm noktasında mücadelenin devam ettiğini vurgularken "AK Partili belediyecilik anlayışını seçildiğimiz ilk günden beri tam manasıyla uygulamaktayız. Kentsel dönüşüm ülkemizin olduğu gibi ilçemizin de en önemli konularından biridir. Merkez ilçe olmamız nedeniyle ilk yerleşimlerin olduğu mahallelerimizde bu konuyla ilgili yaşanan sıkıntıları çözmek için büyük gayret sarf etmekteyiz. Yaptığımız planlamalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı çizgide ilerlediğimizi bu toplantı da tekrar görmek beni çok sevindirdi" diye konuştu.

"Şehircilik Şurası" sonrası yaptığı açıklamalar da özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok "İlçemizin en önemli sorunu haline gelen kentsel dönüşüm konusunda verdiğimiz sözleri asla unutmadık. Unutmamanın yanı sıra yeni çalışmaları her zaman belediyemizce planlayarak sorunun çözümü için üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya Samsun'dan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katıldı.

(SAM-SLH-Y)



27.01.2017 17:59:00 TSI

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