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Kartepe'de kar küreme çalışmalarında durmak yok

27 Ocak 2017 Cuma, 18:12
Kartepe'de kar küreme çalışmalarında durmak yok
Kartepe'de kar küreme çalışmalarında durmak yok

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kar yağışının etkili olduğu Kartepe ilçesinde kar küreme, süpürme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kartepe Belediyesi birimleri karla mücadele çalışmaları kapsamında, yağışlı hava ile birlikte sahaya indi. Ekipler, 24 saat süre ile ilçe genelinde çalışma yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe içi ulaşımın aksamaması için ana arter yollarda kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışması da yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü de yayaların güvenliği için kamusal ve toplumsal alanlarda kar küreme ve süpürme çalışması yaptı.
Kartepelilerin güvenli şekilde sağlık ve kamu kurumları ile ibadethanelere ulaşımını sağlayan ekipler kaldırımları da kardan temizledi. Çöp toplama hizmetleri soğuk ve yağışlı havalarda da aksamadan sağlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ayazın etkisiyle saçaklarda ve yağmur oluklarında sarkıt şeklinde oluşan buzlara karşı vatandaşları da uyardı. Bölge halkını uyaran belediye ekipleri, yayaların saçak altlarından uzak durmalarını da istedi. Ekipler tek katlı binaların saçaklarında oluşan sivri buz kütlelerini de temizledi.
Yayaların güvenliğini göz önünde tutan, kar küreme ve süpürme çalışmalarını yağışlar süresince devam ettireceklerini kaydeden Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in direktifleri doğrultusunda 2016-2017 kar sezonumuzu herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçiriyoruz. Aynı titizlikle çalışmalarımıza devam ederek sert geçen kışı mevsimini huzurla tamamlamayı hedefliyoruz. Karla mücadele konusunda vatandaşlarımız belediyemizin 373 60 60 nolu ihbar hattına taleplerini iletebilmektedirler" dedi.
(KK-RFK-Y)

27.01.2017 18:18:00 TSI
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