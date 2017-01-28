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Kaçak avcıya bin 115 lira para cezası kesildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:09
Kaçak avcıya bin 115 lira para cezası kesildi
Kaçak avcıya bin 115 lira para cezası kesildi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Erçek Gölü sulak alanında kaçak avlanan bir kişiye 815 TL idari para cezası kesilirken, 300 TL tazminat bedeli talep edildi.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Erçek Gölü sulak alanı sınırları içerisinde bir kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahsa Van İl Şube Müdürlüğü tarafından 815 TL idari para cezası uygulanırken, şahsın vurmuş olduğu 1 Sakarmeke ördeği için ise 300 TL tazminat bedeli talep edildi. Ayrıca şahıs avda kullanılması yasak olan "Takozsuz'' yarı-otomatik tüfek kullandığı için tüfeğe de el konuldu.
(EKİP-ŞAK-Y)

28.01.2017 09:14:04 TSI
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