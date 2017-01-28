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EMİTT'te Kars rüzgarı esiyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:48
EMİTT'te Kars rüzgarı esiyor
EMİTT'te Kars rüzgarı esiyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tarafından Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), fuarında Kars rüzgarı esiyor. Kars standını ziyarete gelenler Kafkas ekibinin gösterisiyle karşılanıyor.
EMİTT fuarında yoğun ilgi gören Kars standında konukları Vali Rahmi Doğan, karşılıyor. Konuklarla tek tek ilgilenen Doğan, Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatıyor.
EMİTT'te Kars standına gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Doğan, "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT ) Kars'ın tanıtımında önemli katkı sağlıyor. EMİTT'in yerli ve yabancı turistlerin Kars'a gelmesine büyük etkisi olacak" dedi.
Fuarda Kars'ın bu yılki teması "Ani Antik Kenti, Sanal Tur ve 3 boyutlu sanal tur" Kars standında ziyaretçilere Kars Kaşar Peyniri, Kars Gravyer Peyniri, Kars Ketesi ikram edilerek Kars'ın kültür ve turizm zenginlikleri anlatılıyor.
TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki 70 bin metrekare gerçekleşen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 70'i aşkın ülkenin yer aldığı fuara, otel işletmeleri, turizm işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizm tedarikçileri, resmi kurumlar, diplomatik temsilcilikler, etkinlik organizatörleri, akademik kurumlar ve diğer turizm faaliyetleri katıldı.
Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve KARSOD Turizm Birliği 12'inci holde, Sarıkamış ise 2'nci holde ziyaretçilerine kapılarını açtı.
(IÇ-AT-Y)

28.01.2017 10:52:36 TSI
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