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Sokak hayvanlarına yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından, kar yağışı sonrası yem bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.

Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım evi personeli, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı. Adapazarı Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Sıtkı Meyvalı, doğal hayatın bir parçası olan sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarında aç kalmaması için birçok bölgeye yem bırakıldığını ifade etti. Bakımevi personeli Çark Caddesi, Kent Meydanı, Bulvar, Dar Sokak, İtfaiye Caddesi ve daha birçok bölgeye yem bıraktı.

(RŞ-İÇ)



28.01.2017 12:11:04 TSI

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