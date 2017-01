YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Küçükçekmece Musiki Derneği'nden 20'nci yıla özel konser

Küçükçekmece Musiki Derneği'nden 20'nci yıla özel konser



İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Musiki Derneği 20'nci yıl özel konserinde dinleyicilere muhteşem bir akşam yaşattı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Küçükçekmece Musiki Derneği 20'nci yıl özel konserinde şef Erol Ünal yönetimindeki koro tarafından 'Şarkılar Susmasın' isimli repertuvardan eserler seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer'in solist olarak sahne aldığı konsere, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ile birlikte çok sayıda müziksever katıldı.



"20 sene boyunca geniş bir aile olduk"

Küçükçekmece Belediyesi'nin kendilerine her daim destek olduğunun altını çizen Şef Erol Ünal, "20 sene boyunca geniş bir aile olduk. Düğünler, nişanlar ve doğum günleri yaptık. Aramızdan ebediyete intikal edenler oldu. Gelenler ve gidenler oldu yani bir ailenin hayatında neler yaşanıyorsa bizde 20 yıl boyunca bunları yaşadık. Her ailenin akşam sofrada bir araya gelmesi gibi toplanması gibi bizde her provada her şeye rağmen yirmi senedir bir arada oluyoruz. Bizler o sofrada her akşam buluştuk ve 20 yılı doldurduk. Emeği geçen herkese, özellikle Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve tüm personeline çok teşekkür ediyoruz. Sanat korunmadan, himaye edilmeden, gözetilmeden asla yaşamaz ve yaşatılamaz. Sanatın her zaman korunmaya ihtiyacı vardır" dedi.



Bekir Ünlüataer sesiyle büyüledi

İki saat süren ve iki bölümden oluşan özel konserde,"Hüseyni Şarkı, Semai, Nikriz Şarkı, Hicaz Fantezi, Hicaz Türkü, Nihavend, Rast Şarkı ve Rast Fantezi" makamlarından eserler seslendirildi. TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer, performansıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Konser sonunda ise Şef Erol Ünal, Mustafa Kuzugüden'e plaket takdim ederken Kuzugüden ise sanatçılara çiçek takdim etti. Ayrıca, Küçükçekmece Musiki Derneği Başkanları Haldun Özbatur adına Hüseyin Mert'e, Sami Soyak'a ve Murat Türkmen'e ise 20. yıla özel plaket verildi.

