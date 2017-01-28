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Başkan Aydoğdu'dan dolandırıcılık uyarısı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, son günlerde belediyenin adını kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Aydoğdu, açıklamasında, "Kendilerini Söğüt Belediyesi Kültür Müdürlüğünden aradığını beyan ederek, bağış adı altında para ve kredi kartı bilgisi isteyenlere kesinlikle itibar edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 155 Polis İhbar hattına bilgi verilmesini halkımızdan önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(CKT-CY-Y)



28.01.2017 12:25:13 TSI

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