YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emlak sektöründe eğitim müjdesi

Emlak sektöründe eğitim müjdesi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Gayrimenkul danışmanlarına, mesleki eğitim olanağı geliyor. Eğitim Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Ali İlseven ile Relax Seyhan Seyhan Gayrimenkul ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. Brokerları Seyhan Seyhan ve Bülent Kumaş, Mesleki Kişisel Gelişim ve Uzmanlık Eğitimlerinde ortaklaşa faaliyet vereceklerini açıkladı.

Eğitimlerin, gayrimenkul danışmanlarının firma değişimlerinde yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldıracağını söyleyen Relax Seyhan Seyhan Gayrimenkul ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. Broker'ı Bülent Kumaş, minimum maliyetle tüm kamu kurum ve kuruluşlarda geçerli belgelendirme yapılabileceğini söyledi. Kumaş, "Özellikle Emlak Müşavirliği eğitimlerinde, marka olmuş gayrimenkul firmaları altında çalışacak gayrimenkul danışmanlarına eğitim vermek için sadece kendi bünyelerinde geçerli olan ve MEB tarafından hiçbir geçerliliği ve onayı olmayan eğitimler verilmektedir. Bu firmalar, gayrimenkul danışmanı olacak kişilere bedellerinin kişi tarafından karşılanması sureti ile yüksek fiyatlara vermektedir. Eğitim Belgelendirmelerinin Gayrimenkul firmalarının kendi bünyesinde geçerli olmaları sebebi ile bu kişiler sonrasında mağdur olmaktadır. Aynı zamanda bu firmalar gayrimenkul danışmanlığı yapan kişilere sözleşme imzalatırken danışmanın kendi firması dışında transfer ve danışmanlık yapma yetkisini elinden alarak kişinin geçimini ve ticaretini zapt altına almalarının, hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını belirtmiştir. Bundan sonra Eğitim Konfederasyonu bünyesinde alınacak olan Emlak Müşavirliği Profesyonel Site Yöneticiliği Eğitimi, Emlak Brokerlığı Eğitimi, Emlakçılıkta Müşteri İle Gayrimenkul Yetkisi Alma Eğitimi, Emlakçılıkta Gayrimenkul için Yer Gösterme ve Sözleşme Yapma Eğitimi, Tapuda Satış İşlemini Gerçekleştirme ve İşlem Kapama

ve benzeri eğitimleri kapsamaktadır. Ayrıca tüm firma kamu kurum ve kuruluşlarda bir ömür geçerli olmak sureti ile mesleki eğitimler, uzmanlık eğitimleri, bireysel ve kişisel eğitimleri ve belgelendirmelerini minimum maliyetlerle alabileceklerini beyan etmişlerdir" dedi.

(GD)



28.01.2017 13:51:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER