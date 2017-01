YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trabzon'da kar seferberliği

Trabzon'da kar seferberliği



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri Trabzon il genelinde kar mücadelesi çalışmalarına 700 personel ve 250 iş makinesi ile devam ediyor.

Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi kontrolünde sürdürülen çalışmalar kapsamında bir yandan mahalle yolları tek tek ulaşıma açılırken, başta şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde temizlik çalışmaları ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da sürdürülüyor.

Trabzon'da 26 Ocak Perşembe günü başlayan ve 27 Ocak Cuma akşamı şehir merkezi dahil il genelinde etkili olan kar yağışı karşısında Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hasta, cenaze ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale gerçekleştirirken, 112'den gelen talepler ile ilgili kuruluşun elektrik arızalarını giderebilmesi için gelen taleplere de anında yanıt veriliyor. Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde bazı noktalarda kar kalınlığı 1 metreyi aşarken 28 Ocak Cumartesi saat 11.30 itibariyle 175 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Tüm bu mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara aralıksız olarak devam ediliyor. Belediye ekipleri Trabzon'un Ortahisar ilçesinde temizlik çalışmalarını ise iş makinelerinin yanı sıra yaklaşık 300 kürekli kar personeli ile sürdürüyor. Kürekli kar temizlik personelleri tarafından başta ana arterler olmak üzere kaldırım ve kamusal alanların temizlikleri gerçekleştirilirken Belediye ekipleri tarafından gerekli yıkama ve tuzlama çalışmalarına da ara verilmeden devam ediliyor.

İl genelinde sürdürülen kar mücadelesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çalışmaların sorunsuz olarak ilerlediğini ifade ederek, gece gündüz gayret gösteren Belediye çalışanları ile vatandaşlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kar mücadelesi çalışmalarında son derece profesyonelce hareket ettiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "Belediyeler olarak kar mücadelesi eylem planını yaz aylarında hazırlıyoruz. Bu planda hangi makinenin hangi sokakta, hangi işçi kardeşimin hangi kaldırımda görev yapacağı bellidir. Her kar yağışında bu plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Trabzon'da Kasım ayından itibaren kar mücadelesi gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezimiz ve sahil ilçelerimizin bu yıl ilk kez kar almış durumdadır. Trabzon'un her noktasında varız, her noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Akşam saatlerine kadar kapalı mahalle yollarının büyük çoğunluğunun ulaşıma açılmış olacağına dikkat çeken Gümrükçüoğlu, "Kapalı mahalle yollarımızın ulaşıma açılması çalışmalarına Perşembe gününden itibaren devam ediyoruz. Bir mahalle yolunu defalarca ulaşıma açmış oluyoruz. Bugün akşam saatlerine kadar mahalle yollarımızın çok büyük kısmı ulaşıma açılmış olacaktır. Şehir merkezimiz başta olmak üzere ilçe merkezimizdeki temizlik çalışmalarında da akşam saatlerine kadar önemli ölçüde mesafe alınmış olacaktır" şeklinde konuştu.



"Özel araçlarımızı kullanmayalım"

Ana arterlere öncelik verildiğini söyleyen Gümrükçüoğlu, "Bu noktada vatandaşlarımızdan çok önemli ricalarım var. Birincisi şehir merkezinde kar yağışının hafta sonuna denk gelmiş olması bizim için şanstır. Lütfen çok önemli bir durum olmadıkça özel araçlarımızı kullanmayalım. Kullanma durumda kalırsak da kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmayalım. Çünkü bir aracın yolda kalması durumda trafikte aksamalar yaşanabiliyor. Ayrıca şehir merkezi, ilçe merkezlerimiz ve mahallelerimizdeki çalışmalarımızda ana arterler her zaman birinci önceliğimizdir. Tali yol ve arterlerdeki çalışmalarımız her daim ana arterlerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla başlamaktadır. Lütfen bu noktada özellikle mahallelerimizde tali yolların öncelikli olarak açılmasını sağlamak amacıyla doğru olmayan hasta ya da benzeri ihbarlar yapılmasın. Bu tür doğru olmayan ihbarlar hem Belediye ekiplerimize hem de sağlık ekiplerimize ciddi şekilde zaman kaybettirmektedir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, başta Belediye ekipleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız olarak görev başında olduğunu ifade vurgulayan, "Şehrimizde çok şükür hiçbir sorun yok. Çalışmalarımız en küçük noktadaki temizlik çalışmaları tamamlanana kadar devam edecektir. Bu vesile ile başta sokakta görev yapan kardeşlerim olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma ve anlayışları ile bizlere her daim yardımcı olan kadirşinas Trabzon halkına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



28.01.2017 14:08:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER