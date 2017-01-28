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Başkale'de kar hayatı felç etti



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Başkale'de dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. 54 mahalle ile 44 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yolların buzlanmaması için belediye ekipleri çarşı merkezinde yol tuzlama çalışmaları başlattı.

(EE-ATL-HA-Y)



28.01.2017 15:04:28 TSI

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