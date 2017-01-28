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Manisa'da çilek kışın mevsiminde de yetiştirilecek



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı üreticiye destek sağlayacak projeler üretmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Köprübaşı ilçesinde çilek yetiştiriciliği yapan 76 çiftçiye agril örtü dağıtıldı. Çilek üretim alanlarında don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile don ve kırağılara karşı agril örtü kullanımı projesi kapsamında çiftçilere 108 bin metrekarelik alanı kapsayacak agril örtü dağıtıldı. Dağıtım törenine Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta katıldı.



76 üreticiye destek

Törende konuşan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ilimizde kırsal alanlarda yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak temin etmeye çalışan ailelerin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla projelerimizi uygulamaya devam etmekteyiz. Köprübaşı ilçemizde Manisa'nın çilek üretiminin yüzde 68'nin karşılanması sebebiyle büyük öneme sahip. Biz de Köprübaşılı 76 üreticimize agril örtü dağıtarak destek verdik. Agril zirai örtüler ilkbahar geç donları ve genellikle Mart - Nisan aylarında yaşanan don-kıragı nedeniyle çiçeklenme döneminde bitkide oluşabilecek zararları önleyecek. Bu nedenle projenin uygulamaya geçmesiyle birlikte üretimde yüzde 30 oranında artış ve ekonomiye katkı sağlanmasını bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(AY-Y)



28.01.2017 15:09:49 TSI

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