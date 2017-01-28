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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da 317 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:15
Elazığ'da 317 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 383 köy yolundan 66'sı ulaşıma açılırken, 317 köye ulaşım sağlanamıyor.
Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 383 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu şuana kadar 66 köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi. Geriye kalan 317 köy yolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 21, Karakoçan'da 87, Kovancılar'da 69, Sivrice'de 25, Palu'da 33, Keban'da 13, Maden'de 27, Baskil'de 19, Arıcak'ta 7, Ağın'da 7 ve Alacakaya'da 9 olmak üzere toplam 317 köye ulaşım sağlanamıyor.
(HİV-AKK-Y)

28.01.2017 15:20:13 TSI
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