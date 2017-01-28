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Kayyum Belediyesin'den Vali Işın'a Teşekkür

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:16
Kayyum Belediyesin'den Vali Işın'a Teşekkür
Kayyum Belediyesin'den Vali Işın'a Teşekkür
- Diyadin Belediyesi projeler için bahar ayını bekliyor

(Fotoğraflı)

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, belediyeye kayyum olarak atanmasının ardından Ağrı Valisi Musa Işın ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe'nin kendilerine büyük destek verdiklerine dikkat çekerek güzel projeler için çalıştıklarını söyledi.
Diyadin halkının talepleri doğrultusunda projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Vekili Salih Yaşar, özellikle muhtarlarla sürekli bir arada olduklarını ifade etti. Hizmetler noktasında Ağrı Valisi Musa Işın'ın her zaman kendilerine destek olduğuna vurgu yapan Başkan Vekili Yaşar, "Kayyum olarak atanmamın ardından sürekli vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile bir arada olmaya gayret gösteriyorum. Hizmetlerin gelmesi noktasında bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza minnettarım. Ayrıca bizleri her zaman cesaretlendiren ve arkamızda duran, projeler konusunda bizlere yol gösteren, başarıları ile Ağrı ve Diyadin halkı tarafından çok sevilen sayın Valimiz Musa Işın'a minnettarım. Valimizin çalışmaları ile Ağrı'ya güven ve hizmet gelmiştir. İnşallah valimizin katılımı ile Çorba Çeşmesi, Sinema, Dergi dağıtımı, Etüd Merkezi gibi projelerimizin açılışını yapacağız. Onun destekleri ile geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Projelerin oluşumu ve hayata geçirilmesinde Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe'nin büyük emekleri olduğuna değinen Başkan Vekili Salih Yaşar, tüm bakanlıklara ve genel müdürlüklere kısa sürede ulaştıklarına değindi. Kış ayı olması nedeni ile sosyal projeler ürettiklerine belirten Başkan Vekili Yaşar "Bahar ayını sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah kısa sürede Diyadin'i baştan aşağı yenileyeceğiz. Projelerimiz hazır. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın büyük destekleri var. Karların erimesi ile birlikte tüm projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.
(AG-ŞAK-Y)

28.01.2017 17:21:36 TSI
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