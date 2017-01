YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tendürek geçit vermiyor

Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van-Ağrı karayolu Tendürek Geçidi olumsuz hava koşullarının yanı sıra, uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR'ların kayarak karayolunu tıkaması nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, birçok TIR sürücüsü ise araçları ile birlikte karayolun tekrar trafiğe açılmasını bekliyor.

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, Çaldıran- Doğubayazıt karayolu Tendürek geçidinin resmi olarak trafiğe kapalı olması karşısında yolun açılmasını bekleyen TIR sürücülerinin sıkıntılarını yerinde dinledi. Başta İran ve Türki Cumhuriyetlerine gidip gelen uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR'ların her Kış mevsiminde Tendürek'te kaldığını gözlemlediklerini belirten Çelik, hukümet yetkilerinden alternatif bir karayolu açılması için çözüm beklediklerini belirterek, "Tendürek Geçidi çetin kış şartlarında özellikle TIR sürücülerinin adeta korkulu rüyası halindedir. Karayolları ekiplerimiz sağ olsunlar devlet karayolunu trafiğe açık tutmak için günün 24 saati görevlerinin başındadır. Eksi 25-30 derecelere varan soğuğun yanı sıra, kar ve tipinin de etkisiyle karayolu maalesef kısa sürede tekrar ulaşıma kapanıyor. Hukümet yetkililerinden bir an önce Tendürek'e alternatif bir karayolunun açılmasını bekliyoruz. Açılacak alternatif yol hem ülke menfaatine, hem de sürücülerimizin menfaatine olacaktır" dedi.

Sürücüler ise karayolu ekiplerin gerekli duyarlılığı göstermediğini iddia ederken, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri ise -25 derece soğukta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, uluslararası karayolunun her zaman buzlanmaya karşı tuzlandığını ancak, zincirsiz çıkan araçların rampada kalması yüzünden kendi çalışmalarını da yer, yer aksattığını belirttiler.

Bir sürücüsü de, bazı TIR sürücülerinin araçlarına zincir takmadan yokuşu tırmandığını veya sürücünün İran'a gideceği için aracına az mazot alması nedeniyle aracın rampa çıkışı sırasında mazotun pompaya akmamasından ötürü aracın hava yapıp yol ortasında arızalandığını söyledi.

Tendürek mevkiinde karayollarına bağlı 3 greyder, 1 kar savurma makinesi ve 1 tuzlama aracının sürekli çalışma yaptığı da gözlendi.

