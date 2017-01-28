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Kaymakam Şimşek halk toplantısı yaptı



KASTAMONU (İHA) - Çatalzeytin Kaymakam Vekili Bülent Şimşek Yunus Emre Ortaokulu toplantı salonunda halk toplantısı yaptı.

Toplantıya birim amirleri, 7 sivil toplum örgütü temsilcisi, 17 muhtar ve AK Parti İlçe Başkanı Sinan Karadağ katıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar yol ve su konuları başta olmak üzere ilçe sorunlarına çözüm istediler. Kaymakam vekili Bülent Şimşek "Kamu kaynaklarının israfına müsaade etmeyiz. Köy yollarında programlı bir çalışma yapacağız. Bu toplantılar, İçişleri Bakanlığının talimatı ile ayda bir yapılacak. Katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

(Vİ)



28.01.2017 18:45:54 TSI

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